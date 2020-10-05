Госпродпотребслужба готовит 4 масштабных проекта с цифровизации

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планируют оцифровку электронного реестра мощностей операторов рынка, введение электронных ветеринарных сертификатов, цифровизацию фитосанитарных услуг процессов, а также разработку онлайн платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Регистрация мощностей будет происходить онлайн онлайн через портал "Дія" или портал Госпродпотребслужбы. Это позволит обеспечить обмен данными с другими государственными реестрами, а также реализовать удобную поисковую систему на портале Госпродпотребслужба. Планируется, что проект запустится до конца 2020 года.

Еще одним проектом цифровизации услуг службы является внедрение электронных международных ветеринарных сертификатов. Оформить документы можно будет онлайн через современную информационную систему.

Также будет возможность проверки подлинности сертификатов через QR-код (как для бизнеса, так и для иностранных партнеров и инспекторов).

Среди плюсов - уменьшение финансовой нагрузки на бизнес по переводу на 23 языка стран-ЕС, т.к перевод сертификатов на разных языках будет осуществляться автоматически. Кроме того, планируется интеграция национальной системы с другими реестрами службы, а также с европейской системой TRACES.

Цифровизация фитосанитарных услуг и процессов предусматривает подачу заявки на оформление груза онлайн, ведение аналитики оформленных документов; невозможность подделки документов при экспорте; уменьшение поступления международных нотификаций по неверного оформления фитосанитарных сертификатов; оперативный контроль за перемещением грузов; обмен электронными фитосанитарными сертификатами с торговыми партнерами, предупредит задержку грузов при растаможивании в стране импорта.

Реализуется также интеграция национальной системы с мировой системой The HUB.

Также обсуждается разработка онлайн платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей. Этот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию об их рассмотрения, а Госпродпотребслужбы- оцифровать и значительно повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей.