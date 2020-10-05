"Синэво" инвестировала 300 тысяч евро в специализированный COVID-центр

Лаборатория "Синэво", которая является частью шведского медицинского холдинга Medicover, запустила специализированный COVID-центр для проведения комплекса исследований на COVID-19 в Синэво.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"COVID-центр "Синэво"включает высокотехнологичную лабораторию для выполнения тестов на COVID-19 методом ПЦР, а также специально оснащенное отделение для обслуживания клиентов и осуществления забора материала для исследования COVID-19.

Суммарные инвестиции в запуск COVID-центра составили более 300 тысяч евро", - говорится в сообщении.

"Эпидемия COVID-19 набирает обороты и потребности в массовом тестировании населения растут с каждым днем. Лаборатория для проведения исследований методом ПЦР должна соответствовать большому количеству требований.

Понимая это и ожидаемые масштабы тестирования, мы приняли решение об открытии специализированного COVID-центра с отделенной лабораторией, которая будет специализироваться исключительно на ПЦР-тестировании до COVID-19.

Мощности лаборатории позволят выполнять тестирование на COVID-19 не тысячами, а сотнями тысяч в месяц, что имеет целью существенно улучшить ситуацию с тестированием в стране", - заявил директор по развитию Синэво Николай Бутенко.

Отмечается, что на первом этапе работы центра мощности лаборатории составляют 30 тысяч ПЦР-тестов в месяц.

"Также в ближайшее время компания готовит запуск тестирования на автоматическом оборудовании компании Abbott (США), что позволит увеличить пропускную способность лаборатории до 100 тыс. ПЦР-тестов в месяц.

По словам Бутенко, на первом этапе ПЦР-тестирование на COVID-19 будут выполняться на реагентах компании BAG Diagnostics (Германия). Тест-системы прошли клинические исследования и имеют аккредитацию ЕС. Аналогичные реагенты для тестирования населения используют и ведущие лаборатории Европы", - добавили в компании.

"Согласно международным стандартам, лаборатория COVID-центра "Синэво" разделены на несколько обособленных зон, в которых выполняются последовательные этапы ПЦР-исследования.

Такое соблюдение правил зонирования ПЦР-лаборатории сводит к минимуму возможность распространения частиц вируса в помещении лаборатории и, как следствие, существенно снижает риск получения ложных результатов тестирования", - отметил Бутенко.

Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов.

Синэво - крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинского холдинга Medicover. Сеть Синэво насчитывает 290 лабораторных центров, работающих в более 115 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

Экономическая правда