НБУ отозвал лицензии у 4 кредитных союзов

Нацбанк после рассмотрения заявлений, поданных финансовыми учреждениями, отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у кредитных союзов "Инвестиционный союз "Строение", "Ольвия", "Интер-инвест" и Лепта ".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что кредитные союзы прекращают деятельность по собственной инициативе.

"После отзыва лицензий, с даты принятия решения, финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий.

Отзыв лицензии не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед членами такого кредитного союза. Члены кредитного союза также должны выполнять свои обязательства перед кредитным союзом. В частности, те члены кредитного союза, которые имеет задолженность по кредитам, должны рассчитаться в сроки и в размере, предусмотренными условиями договоров.

Вклады членов кредитного союза, а также начисленные проценты являются их частной собственностью независимо от наличия или отсутствия в союзов действующих лицензий (требования Закона Украины "О кредитных союзах")", - пояснили в НБУ.

Кредитные союзы не являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства таких союзов.

Экономическая правда