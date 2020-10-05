"Рекордные запасы": "Нафтогаз" может этой зимой экспортировать газ в ЕС

В начале октября объем природного газа в украинских хранилищах достиг 10-летнего максимума (27,9 млрд куб. м) - это позволяет "Нафтогазу", в случае благоприятной ситуации начать экспорт газа в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаз.

"Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украины начнет свой экспорт газа в страны ЕС.

В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинском, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", - отметил и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.

Три украинских газохранилища - Дашавское, Богородчанское и Кегичевское - уже завершили сезон закачки 2020 года с уровнем наполнения около 99%.

Высокие запасы газа (на 37% чем в прошлом) способствуют стабилизации рынка газа и дают возможность бесперебойно пройти отопительный сезон 2020/2021, даже при холодной зиме.