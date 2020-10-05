Украинский фонд стартапов назвал победителей очередного питчинга
Украинский фонд стартапов провел тринадцатый Pitch Day, по итогам которого три победителя получат от государства поддержку в размере 50 000 долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.
Отмечается, что победителями питчинга стали проекты на seed-стадии, набравшие 15 баллов и больше - Outloud. ai (20,71), Esper Bionics (20) и IGnation (15.29).
Outloud.ai - платформа, которая позволяет компаниям в сфере гостеприимства автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами используя искусственный интеллект.
Esper Bionics - стартап, разрабатывающий протез руки нового поколения и облачную платформу как сервис, учит протезы привычкам пользователя, улучшая управление.
IGnation - веб-приложение для органического развития и монетизации профайлов в социальных сетях.
Средства перечислят стартапам-победителям после соответствующего решения Наблюдательного совета фонда.
Всего в питчинге участвовали 10 проектов.
При этом, стартап страхования для аграриев MeteoControl AI стал победителем "зрительских симпатий" - в голосовании в Telegram-канале USF проект получил наибольшее количество голосов.
Экономическая правда
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