Украинский фонд стартапов назвал победителей очередного питчинга

Украинский фонд стартапов провел тринадцатый Pitch Day, по итогам которого три победителя получат от государства поддержку в размере 50 000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

Отмечается, что победителями питчинга стали проекты на seed-стадии, набравшие 15 баллов и больше - Outloud. ai (20,71), Esper Bionics (20) и IGnation (15.29).

Outloud.ai - платформа, которая позволяет компаниям в сфере гостеприимства автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами используя искусственный интеллект.

Esper Bionics - стартап, разрабатывающий протез руки нового поколения и облачную платформу как сервис, учит протезы привычкам пользователя, улучшая управление.

IGnation - веб-приложение для органического развития и монетизации профайлов в социальных сетях.

Средства перечислят стартапам-победителям после соответствующего решения Наблюдательного совета фонда.

Всего в питчинге участвовали 10 проектов.

При этом, стартап страхования для аграриев MeteoControl AI стал победителем "зрительских симпатий" - в голосовании в Telegram-канале USF проект получил наибольшее количество голосов.

Экономическая правда