"Не подошел ни один кандидат": Минэкономики снова будет искать набсовет для Экспортно-кредитного агентства
Министерство экономики объявит повторный конкурсный отбор членов набсовета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), поскольку объявленный ранее конкурс завершился отклонением всех кандидатов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство.
29 сентября завершился конкурсный отбор членов набсовета ЧАО "ЭКА", по итогам которого комиссия по отбору кандидатов приняла решение отклонить все предложения участников и повторно провести конкурсный отбор.
О начале нового конкурса министерство объявит дополнительно.
Как сообщалось, Верховная Рада в 2016 году поддержала создание ЭКА, в сферу которого входит поддержка экспорта работ и услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности.
В 2018-м году Кабмин утвердил создание агентства в формате ЧАО, однако запуск его задерживался из-за отсутствия соответствующего финансирования.
Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки, а государственный Укрэксимбанк подготовил совместно с агентством ряд продуктов по страхованию.
Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.
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