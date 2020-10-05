"Укрэнерго" не смогло отсудить у "Энергорынка" 1,7 миллиарда

29 сентября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ГП "Энергорынок" и отменил решения по которым был удовлетворен иск "Укрэнерго" и взыскано с "Энергорынка" 1,68 млрд грн задолженности (за предоставление услуг по централизованному диспетчерскому управлению производством и передачей электрической энергии).

Об этом сообщает Finbalance.

Северный апелляционный хозсуд указал, что особенностью расчетов по договору между сторонами спора было то, что распоряжение средствами, которые накапливались на текущем счете со специальным режимом использования ГП "Энергорынок", осуществлялось НКРЭКУ в пределах предоставленных ей полномочий путем утверждения обязательных для исполнения постановлений, которыми устанавливался алгоритм распределения средств, а ответчик самостоятельно не принимал решений по распоряжению такими денежными средствами.

Суд апелляционной инстанции констатировал, что "Энергорынок" не отрицает факта существования договорных отношений между сторонами спора и надлежащего выполнения истцом его условий, одновременно "позиция ответчика вполне убедительно основывается прежде всего необходимость учета в этом деле особенностей регуляторного и государственного воздействия на отношения, которые сложились в сфере энергоснабжения", и "задолженность ответчика перед истцом подлежит погашению в специальном порядке, определенном государством".

Цитаты из постановления Северного апелляционного хозсуда

"Введя с 1 июля новый рынок электрической энергии государство изменило характер регулирования спорных правоотношений, сложившихся между сторонами спора на основании заключенного Договора.

Поэтому, несмотря на то, что правоотношения между сторонами спора возникли на основании хозяйственного договора, денежные обязательства между истцом и ответчиком регулируются соответствующими нормами законодательства, в частности Закона Украины "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" реализация положений которого подтверждается активными действиями истца, направленными на погашение задолженности ответчика по договору в специальном порядке.

Напомним:

Ранее госпредприятие "Энергорынок" выполняло функцию оптового поставщика электроэнергии.

С 01.07.2019 в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии.

Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

3 сентября Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2390 о моратории на банкротство ГП "Энергорынок".