Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски

Автопроизводитель Mercedes-Benz в сотрудничестве компанией Hartan начал выпускать детские коляски.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

У Mercedes-Benz відмічають, що у коляски будуть великі поворотні колеса з підвіскою для будь-якої місцевості.

"Стандартный стояночный тормоз, регулируемая по высоте ручка, центральная система фиксации и пятиточечный ремень безопасности с плечевыми накладками обеспечивают максимальную безопасность на любой местности", - говорится на сайте компании.

Сиденье можно установить как в обычном положении, так и против хода коляски, а можно откинуть спинку для отдыха.

Для колясок Super Sports разработан широкий ассортимент аксессуаров: чехлы для сидений чёрного и графитового цветов, солнцезащитный козырек, сумка для пеленания и подгузников в стиле AMG.

Колеса коляски копируют оригинальные диски от Mercedes-AMG.