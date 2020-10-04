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Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски

Воскресенье, 4 октября 2020, 16:26
 

Автопроизводитель Mercedes-Benz в сотрудничестве компанией Hartan начал выпускать детские коляски.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

У Mercedes-Benz відмічають, що у коляски будуть великі поворотні колеса з підвіскою для будь-якої місцевості.  

"Стандартный стояночный тормоз, регулируемая по высоте ручка, центральная система фиксации и пятиточечный ремень безопасности с плечевыми накладками обеспечивают максимальную безопасность на любой местности", - говорится на сайте компании.

Сиденье можно установить как в обычном положении, так и против хода коляски, а можно откинуть спинку для отдыха.

 

Для колясок Super Sports разработан широкий ассортимент аксессуаров: чехлы для сидений чёрного и графитового цветов, солнцезащитный козырек, сумка для пеленания и подгузников в стиле AMG.

 

Колеса коляски копируют оригинальные диски от Mercedes-AMG.

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Экономическая правда
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