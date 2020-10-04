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Windrose впервые выполняет перелет по маршруту Киев - Загреб

Воскресенье, 4 октября 2020, 13:40
 

4 сентября, украинская авиакомпания Windrose впервые выполняет перелет по маршруту Киев - Загреб.

Об этом сообщает ЦТС.

Из аэропорта Борисполь турбовинтовой ATR-72-600 вылетел в 11:45. В аэропорту столицы Хорватии воздушное судно должно приземлиться в 12:44 по местному времени, пишет издание.

По информации пассажиров рейса, загрузка составляет 100%.

В дальнейшем рейсы из Киева будут отправляться в 11:30, продолжительность полета 2 часа 10 минут. Вылеты из Загреба - в 13:25, время в пути 1 час 55 минут.

Перелеты запланированы с частотой два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

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