Windrose впервые выполняет перелет по маршруту Киев - Загреб
Воскресенье, 4 октября 2020, 13:40
4 сентября, украинская авиакомпания Windrose впервые выполняет перелет по маршруту Киев - Загреб.
Об этом сообщает ЦТС.
Из аэропорта Борисполь турбовинтовой ATR-72-600 вылетел в 11:45. В аэропорту столицы Хорватии воздушное судно должно приземлиться в 12:44 по местному времени, пишет издание.
По информации пассажиров рейса, загрузка составляет 100%.
В дальнейшем рейсы из Киева будут отправляться в 11:30, продолжительность полета 2 часа 10 минут. Вылеты из Загреба - в 13:25, время в пути 1 час 55 минут.
Перелеты запланированы с частотой два раза в неделю - по средам и воскресеньям.
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