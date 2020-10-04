Кабмин выделил два помещения "Укрзализныци" министерству
Кабинет министров выделил два помещения "Укрзализныци" Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Соответствующее распоряжение №1192-р от 30 сентября 2020 года опубликовано на сайте Кабмина, передает ЦТС.
В частности, принято решение об отчуждении путем передачи в госсобственность с отнесением к сфере управления указанного министерства:
- первого, второго, третьего, четвертого этажей, а также подвала и технического этажа здания по адресу ул. Ивана Франко, 21/23 в Киеве;
- первого, второго, третьего, четвертого этажей здания на ул. Лысенко, 6.
В здании по адресу ул. Лысенко, 6 расположен офис Юго-Западной железной дороги, а по адресу ул. Ивана Франко, 21/23 - филиал "Главный информационно-вычислительный центр".
УЗ должна освободить площади в течение месяца.
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