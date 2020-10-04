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МАУ откладывает начало регулярных полетов в Нью-Йорк

Воскресенье, 4 октября 2020, 12:12
 

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" перенесла начало регулярных перелетов рейсов Киев - Нью-Йорк - Киев на 2021.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении говорится, что за последнее время появился ряд негативных факторов: пересмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 году из-за влияния пандемии на экономику страны; ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле.

А также существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси - рейсов, которые должны обеспечить транзитный поток через Киев в США.

"Совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорке, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев - Нью-Йорк в 2020 году", - резюмировали в компании.

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Экономическая правда
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