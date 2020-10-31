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В Amazon из-за увеличения спроса на электронные продажи штат вырос до более миллиона работников

Суббота, 31 октября 2020, 16:17
 

В американской компании Amazon из-за увеличения спроса на электронные продажи штат вырос до более миллиона работников.

Об этом сообщает CBS News.

Главный финансовый директор компании Брайан Олсавски заявил, что компания наняла "гораздо больше людей в результате роста потребительского спроса".

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Экономическая правда
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