В Amazon из-за увеличения спроса на электронные продажи штат вырос до более миллиона работников
Суббота, 31 октября 2020, 16:17
В американской компании Amazon из-за увеличения спроса на электронные продажи штат вырос до более миллиона работников.
Об этом сообщает CBS News.
Главный финансовый директор компании Брайан Олсавски заявил, что компания наняла "гораздо больше людей в результате роста потребительского спроса".
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