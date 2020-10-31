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Мировые цены на нефть упали до июньских минимумов: ниже 40 долларов за баррель

Суббота, 31 октября 2020, 14:10
 

Мировые цены на нефть в пятницу 30 октября упали до июньских минимумов, опустившись ниже 40 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,7%, до 37,62 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,1%, до 35,79 доллара за баррель.

Напоминаем:

С мая по август цены на нефть восстанавливались после грандиозного обвала, который длился с января по апрель. 

Но за сентябрь Brent потеряла 9,6% своей стоимости, в октябре – 8,1%, а марка WTI подешевела на 5,6% в сентябре и на 11% в октябре.

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нефть

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