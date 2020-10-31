За сутки "Укрзализныця" перевезла почти 900 тысяч тонн грузов

За прошедшие сутки 30 октября "Укрзализныця" перевезла 895 тысяч тонн грузов.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, передает ЦТС.

Он также заявил, что этот показатель является рекордным для компании, хотя не уточнил за какой период.

"Уверенно двигаемся к отметке в миллион тонн. А к тому же, рекордной является и доля грузовых вагонов УЗ, задействованных в процессе перевозок - 28% от общего количества", - проинформировал глава УЗ.

Напомним:

Ранее Владимир Жмак сообщил, что до конца 2020 года "Укрзализныця" намерена выйти на показатель 1 млн тонн грузоперевозок в сутки.