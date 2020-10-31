В сфере туризма более половины рабочих мест могут исчезнуть

В мире в сфере туризма может исчезнуть больше половины рабочих мест, в случае сохранения действующих ограничений на поездки, введенные из-за пандемии.

Об этом сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму.

Работы могут лишиться 174 млн человек, говорится в прогнозе организации.

Длительные ограничения на путешествия также приведут к сокращению вклада отрасли в мировой ВВП на 4,7 трлн долл, или на 53%, по сравнению с 2019 годом, отмечает организация.

Тогда как в июне эксперты WTTC ожидали потери 197 млн рабочих мест в мировом туризме. "Ситуация улучшилась за счет активного восстановления на некоторых рынках, например, в Китае", - говориться в сообщении.

Замена ограничительных мер эффективными программами тестирования на COVID-19 могла бы сохранить рабочие места для 31 млн человек, занятых в индустрии туризма, до конца 2020 года, считают в организации.