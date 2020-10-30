ЕЦБ предостерегает страны Евросоюза от полного закрытия экономик

В Европейском центральном банке заявили, что правительства стран ЕС должны действовать избирательно в свертывании экономической деятельности для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за роста числа случаев коронавируса крупнейшие страны еврозоны ввели на этой неделе ограничительные меры, нанеся удар по сектору услуг, который еще не оправился от глубокой рецессии этой весной.

"Мы должны попытаться победить вирус, полностью не закрывая экономику, потому что последствия с точки зрения остановки экономической активности очень и очень интенсивные", - сказал вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос.

ЕЦБ в четверг ясно дал понять, что будет наращивать меры по стимулированию в декабре, поскольку локдауны повышают перспективу двойной рецессии.

"Мы должны принять во внимание необходимость, вероятно, более высокого объема фискальных вложений в этих условиях, поскольку денежно-кредитная политика не должна быть хирургической и предоставлять кредиты отдельным компаниям", - сказал член правления ЕЦБ Ив Мерш.

В то время как большинство правительств ввели государственные гарантии для поддержки жизнеспособных фирм на плаву, уровень задолженности вырос, и некоторые правительства обсуждают возможность более выборочного использования денег налогоплательщиков.

Такая осторожность может заставить банки сдерживать кредиты, создавая кредитный кризис.

"Очень важно, чтобы меры фискального стимулирования постепенно сворачивались по мере восстановления экономики", - сказал де Гиндос.

Напомним, в третьем квартале ВВП еврозоны вырос на рекордные 12,7%, а стран ЕС - на 12,1%, после рекордного падения из-за локдауна во втором квартале 2020 года.

Европейская правда