Мининфраструктуры простимулирует производство электрокаров

Министерство инфраструктуры вместе с бизнесом и общественностью работает над стратегией развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров.

Об этом сообщает пресс-служба МИУ.

"Совместно со специалистами и бизнесом мы работаем над стратегией развития автомобильной промышленности. Один из ключевых моментов, который обязательно должен охватывать этот документ - создание условий для увеличения доли электрокаров и их отечественного производства.

Стратегия должна учитывать интересы всех стейкхолдеров, начиная от бизнеса и граждан, завершая государством. А государство, в свою очередь, должно предлагать возможности доступного финансирования и кредитования для приобретения отечественных автомобилей украинцами в дальнейшем", - сообщил министр Владислав Криклий.

По его словам, стратегия также должна учитывать популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

В этом ключе Мининфраструктуры активно готовится к реализации в следующем году второй фазы совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает закупку исключительно электрического транспорта для обновления парков общественного транспорта в украинских городах.

В то же время с участием бизнеса и общественности ведомство продолжает работу над разработкой отдельной концепции развития электромобильности в Украине.

Ранее правительство согласовало законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте".

Он определяет в законодательстве Украины термины "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль".

Экономическая правда