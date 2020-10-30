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Платежный баланс вернется к дефициту в следующем году - Нацбанк

Пятница, 30 октября 2020, 17:40
 

Оживление экономической деятельности приведет к возвращению дефицита текущего счета.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

По данным НБУ, в связи с карантинными ограничениями объемы импорта в 2020 году сократились, тогда как спрос на экспорт сырья оставался устойчивым. Вместе с улучшением условий торговли это привело к профицитному платежному балансу в этом году с сальдо на уровне 2,9% ВВП.

В 2021-2022 благодаря восстановлению потребительского спроса, реализации отложенного инвестиционного спроса, а также возобновлению путешествий сальдо вернется к отрицательным значениям. Импорт товаров будет расти на 7-15% в течение следующих двух лет благодаря увеличению реальных доходов населения и инвестициям.

"Возобновление экспорта в пределах 3-4% будет обеспечиваться ростом спроса на металлургическую продукцию и продукцию машиностроения", - отмечают в регуляторе.

НБУ отмечает, что финансирование дефицита баланса прежде всего зависит от продолжения сотрудничества с МВФ, что является условием восстановления притока долгового капитала.

Напомним:

Нацбанк прогнозирует восстановление экономики после коронакризиса в 2022 году.

Экономическая правда

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НБУ платежный баланс дефицит

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