Карантин необходимо ужесточать - эксперт

Тенденция перегруженности больниц является угрожающей и для сохранения системы больниц с ростом заболеваемости необходимы усиленные карантинные ограничения уровня начала мая.

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на руководителя центра охраны здоровья Киевской школы экономики и екс-замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка.

"Речь идет не о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только о том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс", - заявил эксперт в ходе онлайн-брифинге 30 октября.

По мнению Ковтонюка, ограничений, имеющихся сегодня, не хватает - карантин должен быть на уровне начала мая, когда правительство впервые ослабило карантин. Он отмечает, что в зоне критической нагрузки сейчас находится каждая четвертая больница, или 117 медицинских учреждений. Это означает, что в любой момент они могут перестать принимать новых больных.

Максимальной нагрузки на систему здравоохранения специалисты КШЭ ожидают в первую половину ноября.

Руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко также отметил, что на сегодня еще более 8 тысяч случаев могут попасть в официальную статистику в течение двух недель. Это связано с особенностями ретроспективного внесения данных о выявленных случаях.

Напомним:

30 октября в Украине новый антирекорд заболеваемости - 8312 случаев в сутки.