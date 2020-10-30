Apple потеряла 100 миллиардов из-за отсрочки презентации iPhone

Отсрочка презентации новой линейки iPhone привело к падению акций компании на 5% - это стоило компании 100 миллиардов долларов рыночной цены Apple.

Об этом пишет Reuters.

В сентябре закончился бюджетный год, в связи с чем компания опубликовала финансовую отчетность. При этом презентация новых смартфонов состоялась в октябре, из-за чего первые продажи не попали в квартальную отчетность. Так, продажи iPhone упали на 20,7% до 26 миллиардов долларов. Такое падение спроса спасает рост объемов продаж других продуктов компании, в частности Macbook и AirPods.

В компании имеют позитивные ожидания относительно жизни нового флагмана, ведь технология 5G - это "возможность декады", по словам Тима Кука, CEO Apple. Неутешительные показатели наблюдаются в Китае, где продажи упали почти на 30%. Стандарты 5G там доступны больше, чем в США и компания ожидает, что iPhone12 сможет вернуть уровень продаж в Китае на уровень первой четверти бюджетного года.

Сейчас эксперты ожидают рост продаж iPhone до 60 миллиардов, то есть на 6,5%.

Ранее сообщалось, что американские индексы упали более чем 3% на фоне опасений относительно коронавируса.

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