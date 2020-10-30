Что и как будут покупать на новогодние праздники под влиянием пандемии – исследование

Сложности со здоровьем в связи с пандемией коронавируса и финансовые неурядицы меняют подход покупателей к покупкам в период новогодних праздников.

Об этом свидетельствуют результаты 35-го ежегодного глобального исследования рынка розничной торговли в период новогодних праздников, проведенного компанией "Делойт".

"Многие планируют сократить расходы в ключевых направлениях: сумма покупок в магазинах, путешествия и время, потраченное на покупки. Несмотря на то, что COVID-19 меняет праздничные традиции, покупатели все еще стремятся ободрять близких и наслаждаться праздниками дома", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что исследование изучает покупательское поведение и предпочтения 4012 американских потребителей.

В частности, беспокойство, связанное с COVID-19, побуждает потребителей отказываться от покупок в офлайн-магазинах. 49% покупателей отмечают, что вернутся к докарантинному шоппингу только после разработки вакцины от вируса.

При этом, большинство потребителей находятся в таком же или лучшем финансовом положении по сравнению с 2019 годом. Однако почти каждый третий респондент отмечает, что его финансовое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом.

"Потребители сокращают количество своих путешествий и планируют провести праздничные дни в кругу близких дома. Поэтому выражение "праздновать дома" получает новое значение в этом году. Для компаний розничной торговли этот сезон пройдет под настроением неопределенности.

Поведенческие паттерны праздничных покупок меняются по всему миру. Средний бюджет на новогодние покупки в этом сезоне ниже предыдущего, и многие покупатели (почти всех поколений) ищут бесконтактные варианты покупок. Цена, продукция и удобство остаются главными критериями для потребителей", - добавили в "Делойт".

Отмечается, что в этом году наблюдается рост праздничных покупок в сфере личной безопасности, а переход на онлайн-покупки и бесконтактную доставку становится важным как никогда.

"Фактически количество покупателей, которые планируют воспользоваться бесконтактной доставкой, возрастет более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Интеграция онлайн-шоппинга и бесконтактной доставки, скорее всего, будет иметь решающую роль для обеспечения безупречного опыта обслуживания клиентов", - говорится в результатах исследования.

Также сообщается, что потребители планируют начать делать покупки в то же время, что и в прошлом году, но период покупок в среднем значительно сократится - до 5,9 недель по сравнению с 7,4 неделями прошлого года.

Кроме того, 47% покупателей не планируют делать покупки в дни ключевых скидок (вроде Черной пятницы).

Экономическая правда