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В 2020 году посеют меньше озимых зерновых

Суббота, 3 октября 2020, 18:00
 

Озимыми зерновыми культурами в Украине в 2020 г. планируется засеять 7,2 млн га, что на 5% уступает показателю 2019 и будет в основном обусловлено прогнозируемым сокращением площадей сева пшеницы и ячменя.

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает "АПК-Информ".

Издание пишет, что основным фактором сокращения посевных площадей под озимыми аналитики называют дефицит влаги в почве в августе–сентябре текущего года на большей части страны.

Так, озимой пшеницей в Украине в этом году планируется засеять 6,1 млн га, что на 5% ниже показателя 2019 и является минимальным показателем за последние 4 года. 

Посевы озимого ячменя планируется разместить на площади чуть более 946 тыс. га, что на 10% ниже показателя предыдущего года.

Что касается озимой ржи, то прогнозируемая площадь сева данной зерновой составляет 132 тыс га и практически соответствуют показателю предыдущей посевной кампании. 

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зепно

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