Крупнейшая нефтяная сделка с начала пандемии коронавируса: Noble Energy Inc. проведет слияние с Chevron Corp
Акционеры американской нефтегазовой компании Noble Energy Inc. одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp, сделка станет крупнейшей нефтяной сделкой с начала пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
О сделке было объявлено в июле этого года. Она представляет собой обмен акциями: акционеры Noble Energy за каждую принадлежащую им бумагу получат по 0,1191 акции Chevron.
Исходя из стоимости акций Chevron на момент подписания компаниями соглашения, сумма сделки составляла 5 млрд долл.
Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года. В результате акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.
Noble Energy, история которой насчитывает более 85 лет, работает в сфере разведки и добычи нефти и газа. Компания управляет портфелем высококачественных активов в США, а также на шельфе Восточного Средиземноморья и западного побережья Африки.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua