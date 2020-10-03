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Крупнейшая нефтяная сделка с начала пандемии коронавируса: Noble Energy Inc. проведет слияние с Chevron Corp

Суббота, 3 октября 2020, 17:25
 

Акционеры американской нефтегазовой компании Noble Energy Inc. одобрили сделку по слиянию с Chevron Corp, сделка станет крупнейшей нефтяной сделкой с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

О сделке было объявлено в июле этого года. Она представляет собой обмен акциями: акционеры Noble Energy за каждую принадлежащую им бумагу получат по 0,1191 акции Chevron. 

Исходя из стоимости акций Chevron на момент подписания компаниями соглашения, сумма сделки составляла 5 млрд долл.

Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2020 года. В результате акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.

Noble Energy, история которой насчитывает более 85 лет, работает в сфере разведки и добычи нефти и газа. Компания управляет портфелем высококачественных активов в США, а также на шельфе Восточного Средиземноморья и западного побережья Африки.

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нефть

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