Lamborghini продала рекордное количество автомобилей
Суббота, 3 октября 2020, 16:05
Итальянская компания Lamborghini в сентябре 2020 года продала во всем мире 738 автомобилей, это новый рекорд для компании.
Об этом сообщает autonews.
В третьем квартале 2020 года во всем мире продали 2 083 автомобиля Lamborghini.
Издание пишет, что весной текущего года компания Lamborghini была вынуждена из-за пандемии коронавируса на два месяца закрыть все свои предприятия.
После возобновления производства итальянцы сумели реорганизовать процесс и выпустить сразу три новые модели. Речь идет про Huracan RWD Spyder, гиперкар Sian Roadster и трековый спорткар Essenza SCV12.
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