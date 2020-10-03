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Укр / Рус

Lamborghini продала рекордное количество автомобилей

Суббота, 3 октября 2020, 16:05
 

Итальянская компания Lamborghini в сентябре 2020 года продала во всем мире 738 автомобилей, это новый рекорд для компании. 

Об этом сообщает autonews.

В третьем квартале 2020 года во всем мире продали 2 083 автомобиля Lamborghini.

Издание пишет, что весной текущего года компания Lamborghini была вынуждена из-за пандемии коронавируса на два месяца закрыть все свои предприятия. 

После возобновления производства итальянцы сумели реорганизовать процесс и выпустить сразу три новые модели. Речь идет про Huracan RWD Spyder, гиперкар Sian Roadster и трековый спорткар Essenza SCV12.

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