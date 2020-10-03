Буславец: Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей по мощности гидроаккумулирующей станцией Европы

И.о. Министра энергетики Ольга Буславец заявила, что в перспективе Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей по мощности гидроаккумулирующей станцией Европы и шестой в мире.

Об этом она заявила на во время визита на Днестровскую ГАЭС, передает пресс-служба.

Она подчеркнула, что достройка новых блоков Днестровской гидроаккумулирующей станции позволит покрыть дефицит маневровых мощностей, максимально загрузить атомную энергетику и обеспечить заказ для отечественных промышленных компаний.

"Достройка новых мощностей Днестровской ГАЭС, прежде всего, даст возможность использовать излишки дешевой ночной электроэнергии - при режиме закачки воды в верхний водоем. Это позволит загрузить атомные электростанции ", - объяснила Буславець.

Также строительство новых блоков ГАЭС позволит загрузить мощности промышленных гигантов Украины - АО "Турбоатом" и ГП Завод "Электротяжмаш", которые изготавливают соответствующее оборудование для электростанций.