В Нидерландах будут использовать для пассажирских перевозок водородные поезда вместо дизельных

В нидерландской провинции Гронинген транспортное управление объявило о планах ввести в регулярную эксплуатацию пассажирские водородные поезда после рассмотрения отчета об их успешных испытаниях.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Gudok.

Сообщается, что испытания показали, что при выполнении всех показателей заправка топливом осуществлялась быстрее, чем ожидалось. Кроме того, такой поезд работал на 50% тише, чем дизельные, которые в настоящее время эксплуатируются на линии.

По итогам испытаний принято решение задействовать в перевозках водородные поезда вместо дизельных.

Их планируется использовать на маршруте, связывающем Гронинген со Стадсканалом, а также с городом Лер в Германии после реконструкции моста через реку Эмс.

Тендер на поставку новых поездов планируется провести в 2021 году.

Издание сообщает, что испытания проводились французским концерном Alstom, региональным подразделением компании Arriva и государственным оператором железнодорожной инфраструктуры ProRail.