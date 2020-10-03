В General Motors упали продажи на 10%

Продажи автопроизводителя General Motors Co. в США упали на 10% в третьем квартале относительно прошлого года.

Об этом сообщает MarketWatch, передает "Интерфакс-Украина"

Однако компания заявила о том, что видит "признаки восстановления" в автомобильной отрасли.

Продажи GM и в отрасли в целом "существенно восстановились в сентябре, завершив месяц ростом в годовом выражении", отмечается в сообщении компании.

Котировки акций GM взлетели почти на 3% после публикации отчета.

Напоминаем:

Капитализация автопроизводителя с начала текущего года упала примерно на 17%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 5% за этот период.