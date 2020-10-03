В General Motors упали продажи на 10%
Суббота, 3 октября 2020, 10:00
Продажи автопроизводителя General Motors Co. в США упали на 10% в третьем квартале относительно прошлого года.
Об этом сообщает MarketWatch, передает "Интерфакс-Украина"
Однако компания заявила о том, что видит "признаки восстановления" в автомобильной отрасли.
Продажи GM и в отрасли в целом "существенно восстановились в сентябре, завершив месяц ростом в годовом выражении", отмечается в сообщении компании.
Котировки акций GM взлетели почти на 3% после публикации отчета.
Напоминаем:
Капитализация автопроизводителя с начала текущего года упала примерно на 17%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 5% за этот период.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua