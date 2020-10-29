6 украинских дорог передадут "в частные руки" - Криклий

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Телеграмм-канале.

"6 участков дорог, отобранных для потенциальных пилотных проектов ГЧП, будут реализованы в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли... Вместе с Укравтодором, Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов", - написал он.

Криклий уточнил, что речь идет о дорогах Харьков-Днипро-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ривне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днипро-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.

"ГЧП - это не про платные автодороги, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем", - подчеркнул министр.

По сообщению пресс-службы Мининфраструктуры, модель, предложенная первой программой ГЧП в дорожной отрасли, позволит привлечь в среднесрочной перспективе более 9 млрд долларов частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4 500 км дорог государственного значения.

"Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-25 лет. А это дополнительные инвестиции, которые в разы превышают первоначальные. Первые 6 пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств и чтобы как можно больше украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры", - отметил Криклий.

Экономическая правда