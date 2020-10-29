Антимонопольщики лишили "Интерпайп" Пинчука права участия в тендерах

Антимонопольный комитет оштрафовал компании "Интерпайп Украина", "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром" на общую сумму свыше 70 миллионов гривень за сговор на торгах.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Торги проводились еще в 2018 году. Заказчиком выступали филии "Укрзализныци", а общая ожидаемая стоимость по 42 процедурам закупок цельнокатаных колес и черновых бандажей составила почти 700 млн грн.

Победителем во всех процедурах стало общество "Интерпайп Украина", которое принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

"Но, как оказалось, борьба на самом деле была притворной, а компании-участники связаны договоренностями и имеют общие интересы. К такому выводу пришел АМКУ, проанализировав собранные доказательства", - говорится в сообщении.

Кроме наказания в виде штрафа, решение Комитета лишает нарушителей права участия в публичных закупках на 3 года.

В свою очередь "Интерпайп" заявил, что не согласен с такими выводами АМКУ и намерен обжаловать это решение в судебном порядке.

"Как национальный производитель, мы считаем решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин", - говорится в ответе производителя.

По мнению компании, подавая подобные жалобы в АМКУ, "недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей".

Экономическая правда