Цены на нефть обвалились на 5% за день

Цены на нефть эталонных марок 29 октября увеличили потери на фоне введения новых карантинных мер в ряде европейских стран.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Trading Economics.

Отмечается, что контракты на нефть Brent и WTI торгуются вблизи минимального уровня с 15 июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 37,12 доллара за баррель, что на 2 доллара (5,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 35,38 доллара за баррель, что на 1,96 доллара (5,24%) ниже уровня предыдущей сессии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил "новый этап" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.

По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, которого цитирует MarketWatch, текущая ситуация может заставить страны ОПЕК+ принять меры на заседании в ноябре. Эксперт считает, что они могут продлить текущие уровни сокращения добычи. Сделка ОПЕК+ предполагает частичное восстановление добычи с января.