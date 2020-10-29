За три квартала 2020 года "Укрпочта" получила 6,5 миллиардов чистого дохода

За 9 месяцев 2020 года "Укрпочта" увеличила доходность на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и получила 6,5 млрд грн чистого дохода, чистая прибыль за этот период составил 60,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Укрпочте" удалось нарастить объемы и доходы по всем основным направлениям бизнеса - почтовыми, финансовыми и торговыми услугами.

"Так, на 30% выросли доходы от посылок (услуги Укрпочта "Стандарт", Укрпочта "Экспресс", SmartBox и международные отправления ЕМС) за счет увеличения на 22% объемов отправлений.

Доходы от мелких пакетов за отчетный период выросли на 35%, объемы - на 14%. Клиенты Укрпочты стали чаще пользоваться финансовыми услугами, в частности онлайн-сервисами. На 11% выросло количество почтовых переводов. А доходы от приема платежей увеличились на 21%. За счет обновления ассортимента вырос также доход от торговли (без учета покупной стоимости товаров) - на 14% по сравнению с тремя кварталами 2019 года", - говорится в сообщении.

"Укрпочта несмотря на пандемию увеличивает доходы, наращивает объемы и продолжает реализовывать инвестиционные проекты. Даже с учетом дополнительных расходов, в частности на альтернативные пути доставки международных посылок в условиях временного закрытия пассажирских авиарейсов, на средства индивидуальной защиты 65-тысячного коллектива, выплату надбавок за работу в условиях карантина - Укрпочта получила 6,5 млрд грн чистого дохода.

Можем ли мы лучше? Безусловно, и мы должны это сделать в четвертом квартале. Мы также продолжим находить баланс между необходимостью увеличения доходов, чтобы покрывать увеличение расходов, и пониманием непростой ситуации, в которую попали миллионы наших клиентов", - заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Во время карантина мы сделали акцент на социально важных услугам: доставке пенсий, лекарств, товаров, приеме платежей. И уже видим значительную динамику роста как по торговле, так и по финансовым услугах. Далее - обновление логистической сети Укрпочты за счет привлечения кредитов на более 100 млн евро от ЕИБ и ЕБРР, запуск передвижных отделений во всех областях и в конце запуск почтового банка в стране.

Все для того, чтобы наши клиенты получали качественные и современные услуги даже в самых отдаленных населенных пунктах", - добавил он.

В компании добавили, что среднемесячная заработная плата за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 16% и составила 6685 грн.

При этом фонд оплаты труда равен 3,8 млрд грн, из которых 80% - это затраты на производственный персонал (почтальоны, водители, работники сортировочных центров, персонал, обслуживающий клиентов в отделениях).

За 9 месяцев 2020 года Укрпочта оплатила 2,3 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, что на 25% больше, чем за три квартала 2019 года.

Напомним:

По результатам 2019 года Укрпочта выплатила рекордные 202,7 млн грн дивидендов, что стало самой большой суммой отчислений дивидендов в государственный бюджет всего существования компании.

Экономическая правда