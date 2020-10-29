Bolt запускает в Киеве сервис доставки еды

Европейская транспортная платформа Bolt объявила, что запускает в Киеве сервис доставки еды Bolt Food - Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата будет осуществляться с помощью банковской карты.

В период запуска услуга доставки будет бесплатной. Далее ее стоимость будет в среднем на 10-15% ниже, чем в других подобных сервисах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальная стоимость доставки - 100 грн, а среднее время доставки - от 20 до 40 минут.

В компании добавили, что к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, "Пузата Хата", "Тайский привет", "Китайский привет", "Вьетнамский привет", Meiwei, "БагатоЛосося", "Musafir", "Cinnabon" и другие.

"Уже более 2 млн человек пользуется платформой Bolt в Украине. Именно для них мы ежедневно работаем над улучшением качества и расширением спектра услуг. У нас есть большой опыт в сфере заказа поездок, ставшей основой для запуска Bolt Food в Киеве.

Мы хотим, чтобы наш новый сервис понравился пользователям и занял лидирующее место на украинском рынке доставки еды", - заявил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

"Заказать доставку еды в рамках новой услуги будет так же просто, как заказать поездку. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически", - пояснили в компании.

"Компания Bolt быстро реагирует на вызовы, которые диктует время. Мы позаботились о том, чтобы контакт курьеров с персоналом ресторанов и пользователями сервиса был минимальным.

Это важное мероприятие безопасности во время пандемии. Именно поэтому сделать заказ можно будет, только отметив конкретное место, где должен быть оставлен пакет с едой", - добавил региональный менеджер Bolt Food Игорь Шрамко.

Экономическая правда