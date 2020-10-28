Криклий: Средства от имущественных операций УЗ направят на модернизацию компании

Кабмин на заседании 28 октября принял решения, которые позволят Укрзализныци оптимизировать свои расходы на содержание активов для дальнейшей модернизации компании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По решению Кабмина, средства, полученные обществом от операций с имуществом, направляются исключительно на дальнейшую модернизацию и развитие компании.

"Вместе с тем, при списании объектов, относящихся к нижнему строению пути, имущества, выявленного в результате инвентаризации как недостача, незавершенных капитальных инвестиций на стадии проекта, реализация которых не была начата или потеряла свою актуальность, малоценных необоротных материальных активов, нематериальных активов, которые признаны морально устаревшими, такое имущество не предлагается к продаже", - добавили в Мининфраструктуры.

Экономическая правда