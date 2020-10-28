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За три квартала в банки поступило на 9,5% меньше наличных – НБУ

Среда, 28 октября 2020, 18:55
 

По сравнению с прошлогодним периодом поступления в кассы банков сократилось до 1525,4 миллиарда, то есть на 9,5%. Выдача наличных сократилась на 3,8% и составила 1617 миллиардов.

Об этом сообщает НБУ.

Основную долю среди наличных операций занимают операции по использованию платежных карт. В структуре расходов они составляют 75,1%, среди поступлений - 35,1%.

С целью приобретения у клиентов иностранной валюты банки отдали 105,5 миллиарда - это 6,5% расходов. А вот получили от продажи валюты на треть меньше - 74,5 миллиарда.

Почти поровну с операциями с платежными карточками поступления банкам обеспечила торговая выручка - 35%, или 534,4 миллиарда.

Экономическая правда

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НБУ деньги

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