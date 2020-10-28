Чиновников филии Администрации морпортов уличили в присвоении более миллиона гривен

Группа должностных лиц Николаевского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" благодаря фиктивным наемным сотрудникам смогла незаконно присвоить более миллиона гривен.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, должностные лица фиктивно устраивали на работу в порт жителей столицы и столичного региона, после чего начисляли им заработную плату. Позже эти средства распределялись между участниками схемы.

Начальнику отдела, а также действующему и уже бывшему заместителю руководителя филиала госпредприятия сообщили о подозрениях по статье Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Экономическая правда