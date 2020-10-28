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Ernst & Young продолжит заниматься аудитом НБУ

Среда, 28 октября 2020, 17:35
 

Компанию Ernst & Young, проводившая аудит годовой финотчетности Нацбанка в 2019 году, утвердили аудитором на 2020 год.

Об этом сообщает председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Несмотря на то, что договор с Ernst & Young в 2019 году подписали сроком на 5 лет, закон о центробанке предполагает ежегодное утверждение аудитора до 5 ноября.

Экономическая правда

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НБУ аудит

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