Ernst & Young продолжит заниматься аудитом НБУ

Компанию Ernst & Young, проводившая аудит годовой финотчетности Нацбанка в 2019 году, утвердили аудитором на 2020 год.

Об этом сообщает председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Несмотря на то, что договор с Ernst & Young в 2019 году подписали сроком на 5 лет, закон о центробанке предполагает ежегодное утверждение аудитора до 5 ноября.

Экономическая правда