Прибыль Microsoft за время карантина выросла на треть

Первые три месяца бюджетного периода показывают рост прибыли Microsoft на 30%. Это произошло в том числе благодаря облачным сервисам компании, которые принесли ей более 15 миллиардов долларов.

Об этом пишет Microsoft в квартальном отчете.

Компании удалось увеличить доходы на 30% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Они составляют почти 14 миллиардов долларов. Доход компании также вырос до отметки более 37 миллиардов долларов - это на 12% больше прошлого периода.

Исполнительный финдиректор Microsoft Сатья Наделла отметила, что "спрос на облачные сервисы дал мощный старт бюджетному году с доходами в 15,2 миллиарда долларов, что является на 31% больше прошлогодних показателей".

Особый рост показал сервис для хранения и обработки данных Azure, чьи доходы увеличились на 48% - это наибольший рост среди продуктов компании за год. Следующим наиболее успешным продуктом является система корпоративного планирования Dynamics 365 с ростом в 38%.

Напомним, ранее в Минцифры сообщили о намерениях сотрудничества с Microsoft для реализации инициатив в сфере цифровой трансформации.