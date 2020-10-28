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Южная Корея может помочь Украине в строительстве высокоскоростной железной дороги

Среда, 28 октября 2020, 09:25
 

Украина заинтересована сотрудничать с Корейским экспортно-импортным банком в развитии высокоскоростного железнодорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Мы готовы ... внедрять совместный проект по развитию высокоскоростного железнодорожного движения, но при наличии выгодных финансовых условий будущего сотрудничества", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий на встрече с представителями компании Hyundai Corporation.

Он отметил, что последние несколько месяцев МИУ вело диалог с представителями Hyundai Corporation относительно возможных форматов сотрудничества и процедур заключения необходимых соглашений. Мининфраструктуры ожидает положительного решения корейского правительства по этому вопросу.

Отмечается, что проект "Высокоскоростные магистрали" предусматривает строительство новой инфраструктуры для высокоскоростного железнодорожного движения, депо и тяговых подстанций, а также приобретение 39 единиц подвижного состава высокоскоростных магистралей на сумму 1,3 млрд долларов.

По предварительным оценкам, общая длина путей, которую планируется построить, составляет более 2 тысяч км, а потенциальное количество перевозимых пассажиров - 5 млн в год.

Экономическая правда

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железная дорога Мининфраструктуры инвестиции

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