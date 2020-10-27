Украина начнет экспортировать семена зерновых на европейский рынок

Европарламент признал систему сертификации семян в Украине эквивалентной - это позволит производителям экспортировать семена зерновых в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на Вестник ЕС.

Отмечается, что в результате аудита, проведенного в 2015 году, было подтверждено соответствие инспекции производства семян зерновых, их тестирования и контроля требованиям ЕС.

"Также было определено, что государственные институты, ответственные за внедрение сертификации семян компетентны и работают должным образом", - говорится в решении.

Производители, сертифицированные в Украине получат возможность экспортировать продукцию через 20 дней, когда решение вступит в силу - то есть с 10 ноября.

Экономическая правда