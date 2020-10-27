Все разделы
Укр / Рус

ООН оценивает убытки туристической сферы в 700 миллиардов долларов

Вторник, 27 октября 2020, 16:25
 

Туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса. 

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристической организации ООН.

Ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, продолжают сильно бить по мировому туризму, говорят в ООН. 

"За первые восемь месяцев 2020 года количество международных прибытий снизилось на 70%. Это привело к потере 730 млрд долларов", - отмечается в сообщении. 

Отмечается, что эта цифра более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесенные в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.

 

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

туризм убытки коронавирус карантин ООН

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский подписал закон, освобождающий переселенцев от туристического сбора 12 октября 2020, 20:25
На Закарпатье построят большой курорт, который сможет принимать Олимпиаду 25 сентября 2020, 14:15
Внутренний туризм в Украине должен бы расти: как изменилась отрасль и куда исчез "бюджетный" путешественник 23 сентября 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!