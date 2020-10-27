Израильского авиаперевозчика покупает компания с офисом в Украине

NY Koen Group, базирующаяся в Дубаи, находится на финальной стадии переговоров о приобретении третьей по величине израильской авиакомпании Israir.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Покупка Israir, которая также является крупнейшим туроператором в Израиле, предоставит дополнительные преимущества для авиакомпании, которая испытывает финансовые трудности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и замедления роста мирового туризма.

"В настоящее время мы изучаем детали, касающиеся корпоративных целей и финансового состояния Israir. И NY Koen Group, и Israir стремятся как можно скорее согласовать детали", - заявил владелец NY Koen Group Наум Коэн.

По данным СМИ, сумма сделки может достигнуть 50 млн долларов.

NY Koen Group уже управляет компанией Aero Private Jet, работая в сфере элитной авиации и имея доступ к 7 тысячам самолетов и 4 тысячам аэропортов по всему миру.

Отмечается, что сделка стала возможной благодаря недавно подписанному соглашению о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Ожидается, что переговоры завершатся в ближайшие дни.

NY Koen Group имеет офисы в Объединенных Арабских Эмиратах и Украине.

Экономическая правда