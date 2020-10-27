Украинцы могут сэкономить на взятках 840 миллионов в год - Минцифры

Благодаря государственным услугам онлайн, которые в настоящее время внедряет Министерство цифровой трансформации, граждане ежегодно могут сэкономить 1,3 миллиарда гривень.

Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Выскуб, передает пресс-служба министерства.

По его словам, сейчас украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это, как он уточнил, те средства, которые расходуются на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.

Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год

"Благодаря цифровым документам украинцы начинают постепенно привыкать, понимать, ощущать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми", - сказал он.

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Экономическая правда