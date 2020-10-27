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За оплатой налогов можно будет следить в Telegram и Viber

Вторник, 27 октября 2020, 14:45
 

Государственная налоговая служба планирует запуск бота Тaxsevicebot в ноябре этого года.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы ведомства, "на первом этапе можно будет таким образом получить и состояние расчетов с бюджетом, и регистрационные данные, учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, напоминание о необходимости предоставления отчетности и уплаты налогов".

Позже налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетности по Единому налогу, получать уведомления о возникновении налоговой задолженности и оплатить ее "в два клика".

Также Любченко отметил, что несмотря на кризис количество налогоплательщиков увеличилось на 600 тысяч и составило более 3 миллионов.

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Налоговая налоги

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