За оплатой налогов можно будет следить в Telegram и Viber

Государственная налоговая служба планирует запуск бота Тaxsevicebot в ноябре этого года.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы ведомства, "на первом этапе можно будет таким образом получить и состояние расчетов с бюджетом, и регистрационные данные, учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, напоминание о необходимости предоставления отчетности и уплаты налогов".

Позже налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетности по Единому налогу, получать уведомления о возникновении налоговой задолженности и оплатить ее "в два клика".

Также Любченко отметил, что несмотря на кризис количество налогоплательщиков увеличилось на 600 тысяч и составило более 3 миллионов.