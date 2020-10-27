За оплатой налогов можно будет следить в Telegram и Viber
Государственная налоговая служба планирует запуск бота Тaxsevicebot в ноябре этого года.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам главы ведомства, "на первом этапе можно будет таким образом получить и состояние расчетов с бюджетом, и регистрационные данные, учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, напоминание о необходимости предоставления отчетности и уплаты налогов".
Позже налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетности по Единому налогу, получать уведомления о возникновении налоговой задолженности и оплатить ее "в два клика".
Также Любченко отметил, что несмотря на кризис количество налогоплательщиков увеличилось на 600 тысяч и составило более 3 миллионов.
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