Из-за пандемии иностранные пилоты Turkish Airlines идут в неоплачиваемый отпуск
Вторник, 27 октября 2020, 12:45
Турецкая авиакомпания сообщила сотрудникам, что иностранные пилоты попадут под сокращение минимум на шесть месяцев.
Об этом сообщает Bloomberg.
Решение о неоплачиваемом отпуске будет пересматриваться через 6 месяцев. Отпуска начинаются с 1 ноября.
Закрытие границ и падение спроса на авиапередвижение ударили по авиакомпаниям во всем мире, в частности по Turkish Airlines.
Из-за финансовых убытков, связанных с коронакризисом, компания ранее сократила заработную плату работникам. Во втором квартале убытки авиалиний составили 280 миллионов долларов, а пассажиропоток упал на две трети. Акции компании в этом году потеряли в стоимости 28%.
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