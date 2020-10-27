Из-за пандемии иностранные пилоты Turkish Airlines идут в неоплачиваемый отпуск

Турецкая авиакомпания сообщила сотрудникам, что иностранные пилоты попадут под сокращение минимум на шесть месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение о неоплачиваемом отпуске будет пересматриваться через 6 месяцев. Отпуска начинаются с 1 ноября.

Закрытие границ и падение спроса на авиапередвижение ударили по авиакомпаниям во всем мире, в частности по Turkish Airlines.

Из-за финансовых убытков, связанных с коронакризисом, компания ранее сократила заработную плату работникам. Во втором квартале убытки авиалиний составили 280 миллионов долларов, а пассажиропоток упал на две трети. Акции компании в этом году потеряли в стоимости 28%.