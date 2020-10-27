Дебиторская задолженность Минобороны достигает 9 миллиардов

По состоянию на 31 августа 2020 года дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 млрд грн, из которой просроченная - 2,4 млрд грн.

Об этом говорится в письме Министерства обороны в Кабинет Министров Украины, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме также говорится о том, что на 31 августа 2020 года с общей суммы просроченной дебиторской задолженности работы фактически выполнены на общую сумму 417,2 млн грн, идет согласование договорной цены и осуществляется документальное их оформление.

Скриншот из письма Минобороны

В Минобороны отмечают, что во всех случаях несоблюдения поставщиками продукции и исполнителями работ взятых обязательств, Министерством обороны ведется претензионно-исковая работа и принимаются меры по применению штрафных санкций, предусмотренных условиями договоров и государственных контрактов.

Кроме того, в течение августа 2020 года Министерством обороны было получено на условиях авансирования предметы закупки и погашена дебиторская задолженность на общую сумму 414,1 млн грн, в том числе:

19,85 млн грн - продукцию (работы, услуги) получено в сроки, определенные условиями договоров и государственных контрактов;

21,56 млн грн - поставка продукции (выполнения работ, оказания услуг) проведено раньше сроков, на которые предоставлялся аванс.

Также в течение августа предприятиями-должниками была поставлена ​​продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) в счет погашения просроченной задолженности прошлых периодов на сумму 40,5 млн грн.

На официальном сайте Минобороны среди компаний, которые вовремя снабжают военному ведомству товары и услуги, числится 97 предприятий.

Ранее StateWatch сообщила, что Минобороны обвиняет "АвтоКрАЗ" в систематическом невыполнении оборонного заказа и ищет замену на мировом рынке.

Экономическая правда