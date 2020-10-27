"Укргидроэнерго" отчиталось о почти 3 миллиардах чистой прибыли за 9 месяцев
Вторник, 27 октября 2020, 09:00
По результатам января - сентября 2020 года ЧАО "Укргидроэнерго" получило 2 960,7 млн грн чистой прибыли.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что чистый доход от реализации продукции за 9 месяцев 2020 года составил 9 528,9 млн грн.
"Доходная деятельность общества в течение последних 10 лет является высоким положительным показателем", - говорится в сообщении.
По итогам работы 9 месяцев 2020 года общество уплатило в полном объеме свои обязательства в бюджеты всех уровней - 2 845,2 млн грн, в том числе дивидендов на государственную долю акций - 966,8 млн грн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua