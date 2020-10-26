Платежная система Paypal начнет операции с криптовалютой

Компания сделает возможным хранение, покупку и продажу таких криптовалют как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin cash - цены на них уже выросли на рынках.

Об этом сообщает издание Forbes.

Американская компания получила в Нью-Йорке временную лицензию на использование виртуальных валют и запустит криптооперации в ближайшее время. Сейчас обновление будет действовать только на территории США, однако уже в следующем году Paypal имеет планы по расширению перечня стран.

До получения полноценной лицензии компания будет сотрудничать с оператором Paxos.

После объявления компании стоимость всех валют начала расти. Наибольший подъем у Bitcoin - цена достигла почти 13 тысяч долларов. Это прирост в 14,2% за неделю.