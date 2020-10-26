Удаленный и смешанный режим работы становится "новой нормой", но есть проблемы со сплоченностью - исследование

Руководители и работники компаний не хотят возвращаться к прежним способам ведения бизнеса после окончания пандемии, но из-за отказа от работы в офисе с 9 до 18 много команд чувствуют себя менее сплоченными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Microsoft совместно с KRC Research, Boston Consulting Group и доктором Майклом Парком из Wharton School.

Опрос провели среди 9000 сотрудников и руководителей бизнеса в 15 странах Европы, чтобы узнать их опыт удаленной работы и их ожидания на будущее.

"Новое исследование, проведенное по заказу Microsoft, дает понимание того, как компании могут наилучшим образом поддерживать и развивать навыки сотрудников, поскольку удаленный и смешанный режим рабочего дня становится "новой нормой".

Исследование показало, что руководители и работники не хотят возвращаться к прежним способам ведения бизнеса после окончания пандемии. Однако из-за отказа от работы в офисе с 9 до 18 много команд чувствуют себя менее сплоченными. В результате индивидуальная производительность работников растет, но мы наблюдаем снижение уровня инноваций и креативности", - говорится в сообщении.

"Руководители бизнеса сосредоточены на том, чтобы комбинированные технологии работали эффективно. 95% руководителей отметили важность изменения методов работы своих компаний, чтобы сделать их более инновационными и гибкими", - добавили в Microsoft.

Отмечается, что если в прошлом году лишь 15% компаний имели гибкий рабочий график, то сейчас так работают 76%.

При этом, 9 из 10 бизнес-лидеров (88%) ожидают более гибкого графика работы в долгосрочной перспективе, а сотрудники хотели бы проводить примерно одну треть (31%) рабочей недели за пределами традиционного офиса.

"Наибольший вызов, с которым компании сталкиваются при переходе к гибкому графику работы, связан не с технологиями, а с поддержанием сплоченности команды.

Три основные проблемы сотрудников при удаленной работе: поддержка надлежащих условий труда, командный дух и преодоления удаленности, что растет. Еще 39% руководителей отмечают, что им трудно создать сильную и единую культуру в команде, а 61% кажется, что они не научились эффективно делегировать и расширять возможности виртуальных команд", - говорится в выводах исследования.

"Для многих бизнесов их обычная повседневная реальность была основана на традиционной офисной обстановке. Поэтому многим сотрудникам сложно быстро адаптироваться к новому образу удаленной работы.

Это также касается менеджеров и руководителей, которые сталкиваются с проблемой не только обеспечения выполнения основных бизнес-целей в условиях повышенной неопределенности, но и обеспечения сплоченности и вовлеченности своих команд в трудные времена", - заявила генеральный менеджер отдела кадров в Microsoft EMEA Сара Фишер.

Исследование было проведено на 15 европейских рынках, в ходе которого было опрошено около 9000 менеджеров и сотрудников крупных компаний (более 250 сотрудников), средний размер выборки - 600 респондентов в каждой стране (500 сотрудников и 100 менеджеров).

Экономическая правда