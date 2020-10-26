"Укртранснафта" запустит построенный более 10 лет назад участок нефтепровода "Дружба"

"Укртранснафта" введет в экспуатацию участок выноса нефтепровода "Броды-Госграница" (МН "Дружба"), построенный более 10 лет назад с целью повышения уровня техногенно-экологической безопасности эксплуатации нефтетранспортной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на решение Кабмина от 21 октября.

Отмечается, что постановление Кабмина позволяет принять в эксплуатацию обходную трассу нефтепровода, которую предприятие построило для минимизациӥ рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов Львовщины и Западного региона Украины.

"Нефтепровод "Броды-Госграница" на этом участке проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла и частично проходит в рамках второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод.

Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс водопользователей во Львове, Трускавце, Моршине, Стрые и Дрогобыче", - говорится в сообщении.

"В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения реки. По этим причинам Укртранснафта в 2006 году решила вынести обе нити нефтепровода "Броды - Госграница" на участке км 157 - км 165 из второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок нефтепровода.

"В конце 2008 года строительство остановилось из-за изменений земельного законодательства, хотя на время приостановки строительства строительно-монтажные работы были практически завершены", - добавили в компании.

В "Укртранснафте" отметили, что введение в эксплуатацию задержалось на 10 лет из-за сложностей оформления права собственности или пользования земельными участками, на которых построен новый участок нефтепровода.

Сообщается, что решение правительства позволяет ввести новый участок в эксплуатацию и присоединить ее к действующему нефтепроводу "Броды-Госграница" в максимально сжатые сроки.

Экономическая правда