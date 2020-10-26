Транспортное госпредприятие оштрафовали на 7 миллионов за монополию

Антимонопольный комитет признал предприятие-балансодержателя подъездных путей в Винницкой области монополистом и наложил штраф в размере более 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает юридическая компания Integrites.

По мнению компании, с 2018 года акционерное общество "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" необоснованно повышало цены на доступ к путям для украинского производителя каолина Ukrainian Kaolin Company. Альтернативных способов сообщения с путями общего пользования не существует, поэтому компания обратилась в АМКУ с заявлением о злоупотребление монопольным положением.

Ukrainian Kaolin Company - предприятие, которое в 2007 году стало частью немецкой группы Quarzwerke Gruppe. Компания занимается добычей и экспортом каолина в более чем 50 стран мира.

Экономическая правда